Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit roter Tendenz

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 15,76 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,76 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,76 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,81 EUR. Zuletzt wechselten 17.187 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,76 EUR fiel das Papier am 09.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 423,83 Mio. EUR im Vergleich zu 283,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags leichter

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kontron von vor 3 Jahren angefallen