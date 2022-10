Kontron Aktie News: SDAX Aktie Kontron gibt am Dienstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Kontron 14,79 EUR

-0,87% Charts

News

Analysen

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 14,73 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,70 EUR aus. Bei 14,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.686 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2021 bei 22,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,39 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,60 EUR.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Kontron.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

HOCHTIEF-Aktie, Nordex-Aktie und weitere dürfen auf Aufstieg hoffen: Zahlreiche Wechsel in MDAX, SDAX und TecDAX erwartet

So stuften die Analysten die Kontron-Aktie im vergangenen Monat ein

Kontron-Aktie zweistellig stärker: Teile des IT-Service-Geschäfts an VINCI-Tochter veräußert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: Kontron AG