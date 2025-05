Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,22 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 23,22 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 23,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 22,96 EUR. Mit einem Wert von 23,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 62.248 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,75 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,703 EUR je Kontron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Kontron.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

