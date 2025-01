Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:45 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 17,89 EUR zu. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 17,98 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,75 EUR. Zuletzt wechselten 56.402 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. 30,35 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 427,74 Mio. EUR – ein Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,48 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

