Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron schießt am Mittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 26,24 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,6 Prozent auf 26,24 EUR. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 26,76 EUR. Bei 25,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 231.683 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,76 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,98 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,26 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,756 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,45 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Kontron die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Kontron-Aktie.

