Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Mit einem Wert von 22,96 EUR bewegte sich die Kontron-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Kontron-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,96 EUR. Bei 23,16 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 22,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.578 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 385,45 Mio. EUR im Vergleich zu 356,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

