Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 17,03 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 17,03 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 11.545 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 4,82 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,668 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,65 Prozent gesteigert.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

