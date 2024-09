Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tritt am Montagmittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kontron-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 16,25 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Kontron-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:47 Uhr bei 16,25 EUR. Bei 16,39 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 16,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,33 EUR. Bisher wurden heute 21.725 Kontron-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 43,51 Prozent Luft nach oben. Am 09.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,37 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,668 EUR je Kontron-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

