Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 25,56 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 25,56 EUR. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 231.092 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 40,73 Prozent sinken.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,674 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 26.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,47 EUR fest.

