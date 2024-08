Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 16,98 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 16,98 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 16,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 16,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 4,53 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,668 EUR je Kontron-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.11.2024 gerechnet. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

