Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 16,23 EUR ab.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 16,23 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kontron-Aktie bisher bei 16,20 EUR. Bei 16,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21.724 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,68 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2024 auf bis zu 15,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,668 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 EUR aus.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 423,83 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 283,22 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in Grün

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus

Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus