Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag verlustreich

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 19,31 EUR abwärts.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:44 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 19,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 19,14 EUR. Bei 19,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.222 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 22,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2024). 16,21 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 27,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,684 EUR je Kontron-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 06.11.2024 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR in den Büchern standen.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktien gefragt: Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht

Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich fester