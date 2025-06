Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Nachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 23,22 EUR abwärts.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 23,22 EUR. Bei 22,90 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.258 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 11,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,714 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 385,45 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kontron-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.



