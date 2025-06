Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,28 EUR ab.

Die Kontron-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 23,28 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 23,20 EUR. Bei 23,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.822 Kontron-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,37 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,92 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,714 EUR je Kontron-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.05.2025 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 385,45 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

