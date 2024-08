Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,82 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 16,89 EUR. Bei 16,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 18.888 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 38,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,21 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,668 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 423,83 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 283,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

