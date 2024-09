Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,92 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,92 EUR ab. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,77 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 15,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.435 Kontron-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 46,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Kontron ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

