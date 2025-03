Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 25,02 EUR zu.

Um 15:46 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 25,02 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 25,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.957 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,56 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,674 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 427,74 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet. Am 26.03.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,47 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

