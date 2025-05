Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 22,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere um 15:51 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 23,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.031 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,14 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 51,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 385,45 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,82 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

