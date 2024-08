Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 16,87 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 16,87 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 16,73 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,74 EUR. Bisher wurden heute 1.411 Kontron-Aktien gehandelt.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (16,21 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,668 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,88 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,51 EUR je Aktie belaufen.

