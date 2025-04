Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kontron gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 21,84 EUR.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 21,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 21,78 EUR. Mit einem Wert von 22,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.410 Kontron-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,16 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Abschläge von 30,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,734 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Am 27.03.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,37 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 477,14 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 365,02 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Am 30.04.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

