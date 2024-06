Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 19,22 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 19,22 EUR. Bei 19,28 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,27 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 18.702 Stück.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 356,11 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,55 EUR je Aktie belaufen.

