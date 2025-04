Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,62 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 21,62 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,76 EUR an. Bei 21,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 19.968 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,733 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 27.03.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 477,14 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,02 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2025 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

