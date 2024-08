Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 16,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 16,68 EUR zu. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,71 EUR an. Mit einem Wert von 16,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.692 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 39,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 16,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,668 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,88 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 07.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 423,83 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

