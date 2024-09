Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 16,11 EUR ab.

Die Kontron-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 16,11 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Kontron-Aktie bis auf 16,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 33.334 Stück.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,75 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 3,54 Prozent Luft nach unten.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,668 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

