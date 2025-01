Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Freitagvormittag

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,67 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 19,67 EUR zu. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,67 EUR an. Mit einem Wert von 19,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.844 Kontron-Aktien.

Bei 22,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,98 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,684 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 427,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,04 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

