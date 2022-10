Software-Aktie: Software AG mit Umsatzplus - Vertrag von CEO verlängert

Wie die Software AG mitteilte, betrugen die Konzern-Bookings 140,5 (Vj: 107,2) Millionen Euro.

Der organische Umsatz lag bei 212,8 (198) Millionen Euro. Unter Einbeziehung des in diesem Jahr übernommenen US-Unternehmens Streamsets erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 221,4 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) lag bei 29,9 (33,3) Millionen Euro, inklusive Streamsets. Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) lag bei 13,5 (16,8 Prozent. Das Nettoergebnis (Non-IFRS) stieg auf 26,7 (22,4) Millionen Euro bzw je Aktie auf 0,36 (0,30) Euro.

Der organische Produktumsatz sank im dritten Quartal um 2 Prozent auf 173,3 Millionen Euro. Den IFRS-Umsatz von Streamsets eingerechnet, erreichte der Konzern-Produktumsatz 180,0 Millionen Euro.

Im Bereich Digital Business legten die Bookings auf 105,1 (87,8) Millionen Euro zu bzw. inklusive Streamsets 121,2 Millionen Euro. Im Bereich Adabas & Natural (A&N) lagen die Bookings bei 19,3 (19,4) Millionen Euro.

Für das laufende Jahr geht das Unternehmen weiter von einem organischen Anstieg der Bookings im Segment Digital Business von 12 bis 18 Prozent aus. Im Geschäftsbereich A&N wird ein Zuwachs von 0 bis 5 Prozent erwartet. Die operative Ergebnismarge soll weiter zwischen 20 und 22 Prozent liegen. Beim Gesamtproduktumsatz wird ein Anstieg von 7 bis 11 Prozent erwartet. Die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) soll zwischen 20 und 22 Prozent liegen.

Software AG bekommt neue Finanzchefin - CEO verlängert Vertrag

Die Software AG steht vor personellen Veränderungen im Vorstand. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Finanzvorstand Matthias Heiden das Unternehmen verlassen. Er wird laut Mitteilung noch bis zum 31. Dezember im Unternehmen verbleiben. Nachfolgerin wird Daniela Bünger. Die Finanzexpertin kommt von Atos, wo sie derzeit die Rolle des Senior Vice President of Finance and Head of Finance Integration bekleidet.

Zudem teilte der Konzern mit, dass sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende Sanjay Brahmawar über eine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2026 geeinigt haben.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG, Nigel Treblin/Getty Images