QIAGEN schließt Vermarktungspartnerschaft im Bereich Forensik - QIAGEN-Aktie dreht ins Minus

Das ermögliche es QIAGEN , die Sequenzierungs- und Analyselösungen des Forensik-Spezialisten anzubieten, wie der Konzern mitteilte. Damit baue QIAGEN seine Position im Bereich Forensik aus, die bereits die Probenentnahme und -vorbereitung, die Analyse genetischer Tests und die Automatisierung von Arbeitsabläufen umfasse. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

QIAGEN kann das Verogen-Portfolio damit weltweit vertreiben. "Indem wir die innovativen NGS-Workflows von Verogen mit unserem führenden Portfolio an 'Sample to Insight'-Lösungen bündeln, schaffen wir das bisher umfassendste Produktangebot für die Forensik", sagte QIAGEN-CEO Thierry Bernard laut Mitteilung. "Diese Partnerschaft fördert den Einsatz der NGS-Technologie im Bereich der Personenidentifizierung, so dass unsere Kunden noch umfangreichere Befunde aus ihren kriminaltechnischen Proben gewinnen können. Dies kommt letztlich den Justizsystemen in allen Teilen der Welt zugute."

Die QIAGEN-Aktie konnte via XETRA zunächst zulegen, dreht im Verlauf aber ins Minus und gibt zuletzt um 0,87 Prozent auf 41,08 Euro nach.

FRANKFURT Dow Jones)

