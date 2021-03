RTL und Sky rücken im Streamingbereich enger zusammen - RTL-Aktie tiefer

Ab dem Sommer ist der Premium-Bereich von TVnow über die Plattform Sky Q buchbar, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Freitag in Köln gemeinsam mit Sky ankündigte. RTL sieht hierin die Chance, mit mehr als 2,5 Millionen Sky Q Kunden die eigene Reichweite zu erhöhen.

Die Kooperation beinhaltet auch, dass Nutzer auf der Sky-Plattform, die viele andere Sender und Apps bereits integriert hat, ohne Zusatzkosten Zugriff auf die Programme der Free-TV-Sender der RTL Mediengruppe haben, die auf Abruf verfügbar sind.

Das Entertainment- und Pay-TV-Unternehmen Sky will seinerseits mit der neuen Partnerschaft seine Position im Markt als übergreifende Plattform stärken, die die eigenen Sky-Produkte, weitere Free-TV-Sender und Mediatheken sowie Apps anderer Anbieter von ARD und ZDF bis hin zu Netflix anbietet.

RTL ging erst vor Monaten einen strategischen Schritt und bündelte die Streamingkräfte mit denen der Telekom: Nutzer der Telekom-Video-Plattform MagentaTV können bei zwei Tarifen den sonst kostenpflichtigen Premiumbereich der Streaming-Plattform TVnow ohne Aufpreis gleich mitnutzen.

Solche Kooperationen im boomenden Streamingmarkt kommen immer häufiger vor. Seit Donnerstag etwa ist die Sky Ticket App auf kompatiblen Fire TV-Geräten von Amazon integriert. Umgekehrt ist der Amazon Prime Video Streamingbereich schon länger auch bei Sky zu finden und dort buchbar./rin/DP/stw

RTL zeigt in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1. Nachdem der Fernsehsender im Vorjahr das Wettbieten um die Rechte gegen den Pay-TV-Anbieter Sky verloren hatte, erwarb er nun vom Konkurrenten eine Sub-Lizenz. Geplant ist die Übertragung der Rennen in Imola am 18. April, Barcelona (9. Mai), Monza (12. September) und Sao Paulo (7. November). Dies gilt nach Angaben beider Sender "vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie". Die anderen 19 Übertragungen der wichtigsten Motorsport-Serie sind nur für Sky-Kunden zu sehen.

"Um der Formel 1 gezielt eine noch größere Bühne zu geben und damit für unsere großartigen Formel-1-Übertragungen zu werben, machen wir vier ausgewählte Rennen im Free-TV einem Millionenpublikum zugänglich", sagte Sky-Chef Devesh Raj in einer Mitteilung. Der Sky-Vertrag mit der Formel 1 sieht vor, dass vier Rennen im frei zu empfangenden Fernsehen laufen müssen. Dafür hätte das Medien-Unternehmen aus Unterföhring auch den hauseigenen Sender Sky Sport News nutzen können.

Sky entschied sich aber für einen Formel-1-Deal mit RTL, der Teil einer umfangreichen Vereinbarung ist. Dazu gehört, dass der RTL-Streamingdienst TVNow künftig auch über die Plattform Sky Q zu empfangen ist.

Die RTL-Gruppe hatte im Juni bekanntgegeben, dass sie die Formel-1-Berichterstattung nach 30 Jahren beendet und dafür finanzielle Gründe genannt. In der abgelaufenen Saison liefen letztmals alle Rennen der Motorsport-Serie parallel bei RTL und Sky.

