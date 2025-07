Deutsche Bank AG

RTL Hold

10:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel RTL 36,60 EUR 0,20 EUR 0,55% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RTL Group in einem Berichtssaison-Ausblick von 35 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Jahr habe im europäischen Fernsehbereich durchwachsen begonnen und auch das zweite Quartal sei wohl von Herausforderungen geprägt, schrieb Nizla Naizer in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Branchenkonsolidierung bleibe derzeit ein heißes Thema, unter anderem wegen herrschendem Interesse an ProSiebenSat.1 und der Sky-Deutschland-Offerte von RTL. Die Szenarien dafür seien jedoch eingepreist. Generell bleibt sie bei den Branchenwerten an der Seitenlinie, weil kurzfristig der Werbemarkt vor Herausforderungen stehe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

