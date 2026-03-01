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KORREKTUR: Auch in Frankfurt stehen viele Rolltreppen still

18.03.26 08:50 Uhr

(Zahl der bundesweit betroffenen Rolltreppen korrigiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - An mehreren Bahnhöfen in Frankfurt müssen Fahrgäste derzeit viele Stufen ohne die Hilfe von Rolltreppen überwinden. Neben dem Hauptbahnhof stehen Treppen an weiteren Stationen still, an denen die S-Bahn hält. Darunter Ostendstraße, Mühlberg, Taunusanlage, Hauptwache und Galluswarte. Auch in Offenbach ist dies teilweise der Fall.

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Fahrgäste können zwar meist auf andere Rolltreppen oder Aufzüge ausweichen, müssen aber Umwege in Kauf nehmen. Am Frankfurter Hauptbahnhof setzt die Bahn Mitarbeiter ein, die den Fahrgästen den Weg zu anderen, funktionierenden Rolltreppen oder einem Aufzug weisen.

Probleme in mehreren Städten

Ein Rolltreppen-Problem gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn in mehreren Städten, die Bahn nannte die Zahl von bundesweit insgesamt 110 Treppen eines bestimmten Typs, die überprüft werden mussten. 70 davon erwiesen sich als reparaturbedürftig - 45 davon befinden sich in Berlin, 25 in anderen deutschen Städten.

Die Frage, wie viele Rolltreppen in Frankfurt kaputt sind, beantwortet die DB nicht, erklärt aber: Ein Großteil der von dem Problem betroffenen Rolltreppen sei hier bereits wieder in Betrieb.

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Deutsche Bahn: Reparatur im Gange

Wie rasch die übrigen repariert werden könnten, hänge davon ab, inwieweit die Ersatzteile für Getriebekomponenten vorlägen. "Normalerweise gelten für diese Ersatzteile lange Bestellfristen, meist mehrere Monate", teilt eine Sprecherin mit. Insgesamt gebe es rund 1.000 Rolltreppen der DB bundesweit.

Ein Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn Hessen erklärt auf Anfrage, es gebe immer wieder Beschwerden wegen defekter Rolltreppen. Bei der Reparatur kämpfe die Bahn auch gegen Fachkräftemangel, der aus Umstrukturierungen in dem Konzern resultiere./isa/DP/nas