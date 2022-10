Covestro-Aktie in Rot: Operativer Gewinn um zwei Drittel gesunken - Prognose eingegrenzt

Der operative Gewinn sank um zwei Drittel und damit deutlicher als vom Markt erwartet. An der Jahresprognose hielt der Kunststoffhersteller aus Leverkusen gleichwohl fest, grenzte die Spannen jedoch auf das untere Ende ein.

Covestro verbuchte im dritten Quartal ein EBITDA von 302 Millionen Euro - 65 Prozent weniger als im Vorjahr, und damit noch gerade im Rahmen der im Sommer gesenkten Prognose. Der Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 4,62 Milliarden Euro. Preissteigerungen wurden von zwar sinkenden Mengen aufgezehrt, Rückenwind gab es allerdings von der Währungsseite. Unter dem Strich standen 12 Millionen Euro - ein kleiner Bruchteil des Vorjahreswertes von 472 Millionen Euro.

Analysten hatten nach einer von Vara Research zusammengestellten Konsensschätzung mit 4,33 Milliarden Euro Umsatz, 320 Millionen Euro EBITDA und einem Überschuss von 40 Millionen Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr rechnet Covestro mit einem EBITDA zwischen 1,7 und 1,8 Milliarden Euro und damit am unteren Ende der zuletzt genannten Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro. Beim Free Cashflow werden null bis 100 erwartet (bisher: null bis 500) Millionen Euro.

JPMorgan belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das bereinigte Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns entspreche seiner Schätzung, liege aber sechs Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der gesenkte Ergebnisausblick überrasche ihn ebenfalls nicht, könnte am Markt aber für Enttäuschung sorgen. Dementsprechend dürfte die Ebitda-Konsensschätzung für 2022 um rund fünf Prozent sinken.

Die Covestro-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise um 3,89 Prozent auf 34,31 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Covestro