Kraftwerk in Kalifornien in Brand geraten

MOSS LANDING (dpa-AFX) - In einem Kraftwerk im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein großes Feuer ausgebrochen. Der Sheriff von Monterrey County ordnete die Evakuierung mehrerer Gegenden in der Nähe der Anlage in der Ortschaft Moss Landing an. Die Gesundheitsbehörde von Santa Cruz County rief die Anwohner auf, drinnenzubleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Kraftwerk handelt es sich um ein Batterielager. Nach Angaben des Betreibers Vista Energy ist es die weltweit größte Anlage ihrer Art. Moss Landing liegt in Zentralkalifornien. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN unter Berufung auf das Büro des örtlichen Sheriffs besteht kein Zusammenhang mit den seit mehr als einer Woche wütenden Bränden in und um die Stadt Los Angeles./nk/DP/zb