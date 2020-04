China senkt Leitzinsen zur Ankurbelung der Wirtschaft erneut

Wie die People's Bank of China (PBoC) am Montag mitteilte, wurde der einjährige Kreditzins (LPR) von 4,05 Prozent um 20 Basispunkte auf 3,85 Prozent gedrückt, während der Fünfjahres-LPR von 4,75 Prozent um 10 Basispunkte auf 4,65 Prozent gesenkt wurde. Der Schritt war die zweite Senkung des Leitzinses für Kredite in diesem Jahr und die jüngste Senkung eines der wichtigsten Kreditzinsen Chinas. Damit sollen die Kreditkosten für Unternehmen, insbesondere auch kleinerer Gesellschaften, gedrückt werden.

Der LPR ist ein Referenzzinssatz für Darlehen, der monatlich von zahlreichen festgelegt wird. Die PBoC hat den Mechanismus zur Preisgestaltung für den LPR im vergangenen Jahr überarbeitet und ihn lose an den Zinssatz für mittelfristige Kreditfazilitäten (MLF) gekoppelt.

PEKING (Dow Jones)

