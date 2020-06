Charttechnik bremst CompuGroup-Aktie nach Mainfirst-Empfehlung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt ins Minus -- Asiens Börsen im Minus -- Wirecard setzt auf Fortführung des Geschäfts -- Airbus und Commerzbank wollen tausende Stellen abbauen -- Lufthansa, TLG, Iberdrola im Fokus

ADO will Berliner Konkurrenten Consus komplett schlucken. US-Schiefergas-Konzern Chesapeake Energy meldet Insolvenz an. Verdi ruft erneut zu Arbeitsniederlegungen bei Amazon auf. Bund kündigt nach Wirecard-Skandal Vertrag mit Bilanzprüfern. Corona-Konferenz macht Hilfszusagen in Höhe von 6,15 Milliarden Euro. BVB nach Pleite gegen Hoffenheim mit Katerstimmung in die Sommerpause. 90 Unternehmen stoppen Facebook-Werbung.