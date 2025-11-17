DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Kritik an Anteilskauf großer Agrarflächen in Ostdeutschland

17.11.25 16:16 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - In der Übernahme großer Agrarflächen durch einen australischen Investor sieht die Linke in Sachsen-Anhalt Gefahren und Auswirkungen für den Agrarsektor in Ostdeutschland. Große Kapitalfonds verschafften sich dadurch Zugriff auf Flächen, kritisierte die Linksfraktion. Mit dem Verkauf der Deutschen Agrar Holding an den australischen Fonds Igneo Infrastructure Partners sei erstmals ein großflächiger Anteilskauf in dieser Form im ostdeutschen Agrarsektor vollzogen worden. Der Investor kontrolliere dadurch mehr als 20.000 Hektar Fläche.

Wer­bung

Ministerium sieht keine Konzentration der Agrarflächen

Anfang September hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft bereits die Übernahme durch den Investor kritisiert. Das Magdeburger Landwirtschaftsministerium sieht dagegen keine Auswirkungen auf die Agrarstruktur in Sachsen-Anhalt, wie es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken heißt. Es sei zu keiner Konzentration von Agrarflächen gekommen. Die Linke kritisiert diese Einschätzung. Es gehe um Risiken wie Landkonzentration, Machtverschiebungen am Bodenmarkt und den möglichen Abfluss von Gewinnen ins Ausland.

Die DAH Gruppe ist ein Agrar- und Energieunternehmen mit Sitz im brandenburgischen Oranienburg und gehört zu den größeren Agrarbetrieben in Deutschland. Die Übernahme durch den Investor wurde laut DAH bereits im November 2023 bekanntgegeben. Die Gruppe weist darauf hin, dass durch die Übernahme die bestehenden Pachtverhältnisse nicht beeinträchtigt würden. Eine Vielzahl der Verpächter seien Privatpersonen aus den umliegenden Dörfern und kleinen Städten./sus/DP/men