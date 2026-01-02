Kuba verurteilt 'kriminellen Angriff' auf Venezuela

HAVANNA (dpa-AFX) - Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die Militärschläge in Venezuela als "kriminellen US-Angriff" auf das verbündete südamerikanische Land verurteilt. "Unsere Friedenszone wird gerade brutal angegriffen", schrieb der Präsident des sozialistischen Karibikstaates auf X. Díaz-Canel forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend darauf zu reagieren. Es handele sich um "Staatsterror gegen das mutige venezolanische Volk und gegen unser Amerika".

In der Nacht zum Samstag hatten die USA Ziele in Venezuela angegriffen./juw/DP/he