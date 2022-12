Tesla-Aktie verliert bei Anlegern an Reiz und fällt auf Zweijahrestief

Aktien in diesem Artikel Tesla 147,36 EUR

-3,42% Charts

News

Analysen

Die Erfolgsgeschichte, die während der Corona-Pandemie und der davon getrieben Technologie-Rally noch beschleunigt wurde, hat in den vergangenen Monaten aber einen heftigen Knick bekommen. Mehr als die Hälfte haben die Titel des Elektroautobauers in diesem Jahr schon an Wert verloren. Mittlerweile bewegen sie sich auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren.

Waren sie vor über einem Jahr in der Spitze noch mehr als 400 US-Dollar wert, sackten sie am Vortag erstmals seit November 2020 wieder zeitweise unter die 160-Dollar-Marke. Ein Ende des Abwärtsstrudels ist nicht in Sicht: Am Mittwoch ging es im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 158,76 US-Dollar bergab. In diesem Jahr hat es bei der Aktie immer wieder zeitweise deutliche Erholungssprünge gegeben, die sich aber nie als nachhaltig erwiesen.

Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi argumentierte jüngst in einer Studie, dass die Aktie im Vergleich zu traditionellen Autobauern immer noch hoch bewertet bleibe. Der Marktwert des Elektroautobauers, der in Spitzenzeiten etwa 1,3 Billionen Dollar betrug, ist aktuell zwar auf etwa 500 Milliarden Dollar gefallen. Zeitgleich kommen die drei großen deutschen Autohersteller Volkswagen (VW), Mercedes-Benz und BMW zusammen aber nur auf umgerechnet 215 Milliarden Dollar. Das negative "Underperform"-Votum von Sacconaghi für Tesla hat daher Bestand.

Auch in der Bel Etage der größten US-Technologiegiganten spielt Tesla nicht mehr mit: Amazon bringt nach einem bislang ebenfalls tiefroten Börsenjahr 2022 immer noch mehr als 900 Milliarden Dollar auf die Waage. Die Google-Mutter Alphabet, der Softwarekonzern Microsoft und der iPhone-Hersteller Apple spielen mit Marktwerten zwischen 1,9 und 2,5 Milliarden Dollar in ihrer eigenen Liga.

Der Tesla-Kursrutsch macht sich nun auch im Vermögen des Firmenchefs Elon Musk bemerkbar: Der Tech-Milliardär ist in den Ranglisten der Superreichen zurückgefallen und belegt in den Rankings "Bloomberg Billionaires" sowie "Forbes" nur noch Platz zwei hinter dem französischen Unternehmer Bernard Arnault. Nach der Bloomberg-Schätzung ist Musks Privatvermögen seit Januar durch den Tesla-Kursrutsch und die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter um mehr als 100 Milliarden auf 163,6 Milliarden Dollar gesunken.

Wer die Tesla-Aktie Ende 2019 und damit kurz vor Ausbruch der Pandemie ins Depot holte, steht aber immer noch komfortabel im Plus. Anleger, die nach Aktiensplits - in mit heute vergleichbaren Zahlen - zu unter 22 Dollar zugriffen, können sich mit einer Versiebenfachung des Werts im Depot noch immer glücklich schätzen. Viele bessere Ausstiegszeitpunkte haben sie aber verpasst, denn seither war eine Steigerung um bis zu fast 1800 Prozent drin, also in etwa eine Verneunzehnfachung.

/tih/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com