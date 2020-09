Konjunkturdaten verleihen Dow Jones kräftig Schub

Der Dow Jones stieg mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 27.514,64 Punkten in den Mittwochshandel ein. Aktuell gewinnt der US-amerikanische Leitindex 1,78 Prozent auf 27.940,35 Zähler.

Er betrieb so zu Monatsschluss nochmals etwas Kurskosmetik, indem er sein September-Minus auf bislang 2,1 Prozent reduzierte.

TV-Debatte Trump vs. Biden abgehakt

Die erste, erbitterte Fernsehdebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden wurde kein großer Kurstreiber. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets UK hat sie lediglich das Glaubwürdigkeitsdefizit in der amerikanischen Politik unterstrichen.

Schützenhilfe von Konjunkturdaten

Rückenwind gaben aber zum Beispiel Jobmarktsignale. Die im September anziehende Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft stimmte die Anleger optimistisch für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Dazu fiel der Wirtschaftseinbruch in den USA im zweiten Quartal etwas weniger drastisch aus als bisher bekannt und das Geschäftsklima in der Region Chicago wusste zu überzeugen.

