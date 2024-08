Kursreaktion der DATAGROUP SE-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Erfasster Insidertrade

Bei DATAGROUP SE wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Am 29.08.2024 wurde bei DATAGROUP SE ein Insidertrade durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 30.08.2024 statt. Sein Engagement in DATAGROUP SE ausgebaut, hat am 29.08.2024 Gerdaro Beteiligungsverwaltungs GmbH, in enger Beziehung. Das Portfolio erweiterte sich damit um 1.000 Aktien zu je 41,25 EUR. Im FSE-Handel gewannen die DATAGROUP SE-Papiere letztlich 1,70 Prozent auf 41,85 EUR.

Mit einem Wert von 40,30 EUR bewegte sich die DATAGROUP SE-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. DATAGROUP SE wird aktuell mit einem Börsenwert von 346,15 Mio. Euro gelistet. An der Börse handelbar sind momentan 8.331.000 Papiere.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 31.07.2024 verzeichnet. Für jeweils 42,40 EUR stockte Laukemann, Dr. Sabine Vorstand das Engagement um 813 DATAGROUP SE-Aktien auf.

