Kursreaktion der Performance One-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Directors' Dealings

So entwickelte sich die Performance One-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Für den 23.04.2024 wurde bei Performance One ein Insiderdeal gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 26.04.2024 ein. Lademann, Denis, Vorstand, hielt am 23.04.2024 nicht an Performance One-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 10.000 Aktien zu jeweils 3,80 EUR. Kaum Ausschläge verzeichnete die Performance One-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 3,66 EUR.

Die Performance One-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 3,80 Prozent auf 3,80 EUR. Der Performance One-Wert wird an der Börse aktuell auf 4,28 Mio. Euro beziffert. Im Free Float befinden sich derzeit 1.131.665 Papiere.

Redaktion finanzen.net