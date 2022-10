Kursreaktion der PSI Software-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Am 28.10.2022 wurden bei PSI Software Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 28.10.2022. Schrimpf, Dr. Harald, Vorstand, kaufte am 28.10.2022 PSI Software-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 500 Aktien zum Preis von jeweils 22,46 EUR den Besitzer. Zum Handelsende ging es für die PSI Software-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,10 Prozent auf 23,10 EUR.

Die PSI Software-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um Prozent auf EUR abwärts. Die Aktien von PSI Software sind unterdessen 367,19 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 15.691.761 Wertpapiere.

Vor dem Trippel, Karsten-Handel sorgte zuletzt am 26.08.2022 eine Führungskraft für Aufsehen. Zu diesem Zeitpunkt gingen 1.170 Anteile zu jeweils 24,24 EUR an Trippel, Karsten Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net