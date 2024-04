Kursreaktion der SPAC ONE-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Insidertrade im Blick

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der SPAC ONE-Aktie aus.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei SPAC ONE am 25.04.2024 informiert. Die Meldung des Deals ging am 26.04.2024 ein. in enger Beziehung Malo Industriebeteiligungen GmbH stockte am 25.04.2024 sein Investment in SPAC ONE-Aktien auf. Malo Industriebeteiligungen GmbH erstand 104.871 Aktien zu je 2,00 EUR. Bei der SPAC ONE-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 3,00 EUR.

Die SPAC ONE-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,20 EUR.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 15.11.2023 SPAC ONE-Anteile gehandelt. Zu jeweils 4,23 EUR kaufte Malo Industriebeteiligungen GmbH 60.000 Anteile.

Redaktion finanzen.net