Kursreaktion der Veganz-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Anpassung im Portfolio

Directors' Dealings brachten jüngst die Veganz-Aktie in Bewegung.

Für den 13.02.2025 wurde bei Veganz ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 14.02.2025 öffentlich gemacht. Vorstand Möller, Moritz griff am 13.02.2025 bei Veganz-Aktien zu. 199 Veganz-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 6,00 EUR gekauft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die Veganz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 10,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Veganz-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 10,45 EUR. Der Tagesumsatz der Veganz-Aktie belief sich da auf 100 Aktien. Der Veganz-Wert wird an der Börse aktuell auf 12,58 Mio. Euro beziffert. 1.251.999 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Veganz zuletzt am 13.02.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. 7.000 Anteile für jeweils 6,00 EUR kaufte in enger Beziehung, Second Life Asset Management GbR bei Veganz damals an.

Redaktion finanzen.net