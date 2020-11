50% Chance - Türkei vor Comeback?

In der Türkei lief in den letzten Jahren ökonomisch vieles schief - zumindest in den Augen inter­nationaler Anleger. Investoren sind in Scharen aus dem Land geflohen. Doch nun verdichten sich die Anzeichen, dass die Anleger wieder an den Bosporus zurückkehren.

Im neuesten Video unseres Instagram-Channels @der_trade erläutert unser Börsen-Experte Volker Altvater, wieso Investoren derzeit auf eine Erholung am Bosporus spekulieren und wie risiko­bereite Anleger von einem möglichen Comeback profitieren können.

Über den Autor Volker Altvater ist seit 2014 als Online Marketing- und Projekt­manager bei finanzen.net beschäftigt. Zuvor war er 16 Jahre lang unter­nehmerisch tätig, entwickelte konzeptionell mehrere Finan­zportale und war dabei unter anderem mehr als 12 Jahre Herausgeber eines Börsenbriefs mit in der Spitze 70.000 Lesern. Seine Leidenschaft ist die Börse, mit der er sich seit 1998 privat und beruflich auseinander­setzt.

Bildquellen: SVLuma / Shutterstock.com