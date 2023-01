RTL-Aktie im Sinkflug: Goldman Sachs stuft RTL ab

Aktien in diesem Artikel RTL 42,64 EUR

Trotz aller Makro-Unsicherheiten bleibt Analystin Lisa Yang in ihrem Jahresausblick für die europäische Internet- und Medienbranche optimistisch. Im Schnitt rechnet sie laut einer Studie vom Donnerstag mit einem organischen Wachstum von 7 Prozent und einer Margensteigerung nach dem Rückgang im Vorjahr. Sie favorisiert den Subsektor der Online-Anzeigenportale wegen besonders hohen Wachstums und hoher Profitabilität. Online-Autohändler, Rechte-Inhaber im Medienbereich und Unternehmen mit hohen Investitionen sieht sie eher skeptisch.

Die RTL-Aktie sackt auf XETRA zeitweise um 3,22 Prozent auf 42,72 Euro ab.

