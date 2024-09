AIXTRON-Aktie klettert: Hauck Aufhäuser belässt AIXTRON auf 'Buy'

Kursziel unverändert

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat AIXTRON mit einem Kursziel von 28,20 Euro auf "Buy" belassen.

Analyst Tim Wunderlich teilt die Sorge nicht, dass der Chipindustrie-Ausrüster Marktanteile bei Anlagen zur Fertigung von Halbleitern auf Galliumnitrid-Basis verloren haben könnte. Dies schrieb er am Donnerstag mit Blick auf den vortags zeitweise heftigen Kursrutsch. Vielmehr geht er davon aus, dass AIXTRON der bislang nicht namentlich bekannte Zulieferer für Galliumnitrid-Halbleiter von Infineon sei. Der Chipkonzern hatte am Mittwoch einen technischen Durchbruch in diesem Bereich vermeldet.

Die AIXTRON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,66 Prozent höher bei 15,57 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 07:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024 / 08:16 / MESZ

