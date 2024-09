Kurszielanhebung

Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 47 Euro angehoben.

Werte in diesem Artikel

Die Bewertungen bei den kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen verharrten - anders als bei den Large Caps - immer noch auf Tiefständen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei lasse eine breit angelegte Erholung zwar noch auf sich warten. Doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Beim Medizintechnikunternehmen Drägerwerk betont Comtesse die deutlich verbesserte Profitabilität. Die Basis dafür seien eine bessere Preispolitik und striktes Kostenmanagement. Dazu kämen aus China erste Anzeichen für eine Besserung.

Die Aktie von Drägerwerk gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,32 Prozent auf 46,00 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)