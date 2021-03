Gesamte Beteiligung verschenkt: Bill Ackman spendet Coupang-Aktien im Milliardenwert

Aktien in diesem Artikel

• Bill Ackman gibt Spende von Coupang-Aktien auf Twitter bekannt• Gesamte Beteiligung im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar verschenkt• Ackman: Menschheit soll nun vom "unglaublichen Erfolg" von Coupang profitieren

Der Online-Händler Coupang dürfte vielen Anlegern erst im Rahmen seines Börsengangs an der NYSE am 12. März bekannt geworden sein - schließlich ist er bislang nur in Südkorea tätig. Doch mit dem größten ausländisch-stämmigen IPO in New York seit Alibaba und einer Bewertung von rund 109 Milliarden US-Dollar zum Börsengang hat Südkoreas Amazon nun auch außerhalb seines Heimatlandes für Aufsehen gesorgt. Am ersten Handelstag schoss der Kurs der Coupang-Aktie zunächst - ausgehend vom Ausgabepreis von 35 US-Dollar - um 81 Prozent auf 61,50 US-Dollar nach oben und beendete seine erste Sitzung schließlich bei 49,52 US-Dollar um gut 41 Prozent höher. Zuletzt schloss die Coupang-Aktie bei 44,89 US-Dollar und liegt damit immer noch rund 28 Prozent über dem Ausgabepreis (Stand: Schlusskurs vom 19. März). Investoren, die schon vor dem Börsengang beim Online-Händler eingestiegen waren, dürfen sich also über satte Gewinne freuen. Einer dieser frühen Investoren ist Hedgefonds-Manager und Milliardär Bill Ackman, der sich selbst auf Twitter als "sehr glücklicher Tag-Eins-Investor" des 2010 gegründeten Unternehmens bezeichnet. Doch anstatt mit dem im Rahmen des Börsengang erzielten Gewinn sein eigenes Vermögen zu vergrößern, hat Ackman seine Coupang-Aktien kurzerhand gespendet.

Ackman macht Wohltätigkeitsorganisationen Milliardengeschenk

Wie Bill Ackman in einem Tweet schreibt, soll der "unglaubliche Erfolg" von Coupang sich nun "zum Wohle der Menschheit" auswirken. Daher habe er alle seine Aktien für wohltätige Zwecke gespendet - und dabei handelt es sich nicht nur um ein paar wenige Anteilsscheine. Der Hedgefonds-Manager hielt 26,5 Millionen Coupang-Aktien, die aktuell mehr als 1,18 Milliarden US-Dollar wert sind (Stand: Schlusskurs vom 19. März).

Auch Ackmans eigene Stiftung profitiert

Laut "CNBC" hatte Ackman in einer frühen Finanzierungsrunde als Privatperson in Coupang investiert. Sein 13 Milliarden US-Dollar schwerer Hedgefonds Pershing Capital ist bislang nicht an dem Online-Händler beteiligt. Allerdings profitiert nun eine andere von Ackmans Organisationen von der Spende, denn ein Teil der Aktien geht an seine eigene Wohltätigkeitsorganisation. Konkret schreibt Ackman auf Twitter, er habe die Coupang-Aktien der Pershing Square Foundation, einem DAF [Donor-Advised-Funds] und einer anderen gemeinnützigen Organisation übergeben. Bei einem DAF handelt es sich laut "Die Stiftung" um eine "zweckgebundene Zustiftung in das Grundstockvermögen einer rechtsfähigen Stiftung". Die Entscheidung, wofür die Erträge aus der Zustiftung später verwendet werden, liegt daher nicht bei der Stiftung, sondern beim Geber.

Wie die 26,5 Millionen Coupang-Aktien auf die Wohltätigkeitsorganisationen verteilt wurden, ist nicht bekannt. Ebenso bleibt im Dunkeln, welche Stiftungen außer der Pershing Square Foundation bedacht wurden, da Ackman sonst keine Namen nennt. In den US-Medien wird daher auch spekuliert, ob es sich überhaupt um zwei weitere Wohltätigkeitsorganisationen handelt oder nur um eine und sich "ein DAF" als nähere Bezeichnung auf die Pershing Square Foundation bezog. Diese investiert nach eigenen Angaben in "herausragende Anführer und innovative Organisationen, die wichtige soziale Fragen angehen und weltweit skalierbare sowie nachhaltige Effekte hervorbringen".

Bill Ackman für Wohltätigkeit bekannt

Das Vermögen von Hedgefonds-Manager Bill Ackman beläuft sich laut "Forbes" aktuell auf rund drei Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus erhielt der Milliardär im vergangenen Jahr von dem US-Magazin eine Bewertung von vier Punkten in der Kategorie "Philanthropie". Das bedeutet laut "Forbes", dass Ackman bereits zwischen 10 und 19,9 Prozent seines Vermögens gespendet hat - allerdings gemessen an Fördergeldern, die seine Stiftung ausgezahlt hat. Mit seiner neuesten Spende dürfte sich Ackman jedoch im Bereich Wohltätigkeit wohl noch einmal deutlich weiter nach vorne katapultieren.

