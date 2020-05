Daimler-Aktie: Der Werdegang von Daimler-Chef Ola Källenius

• Der Werdegang von Ola Källenius• Daimler mit schlechten Quartalszahlen• Aktie stark gefallen

Führungswechsel bei Daimler

Am Mittwoch den 22. Mai 2019 hat der langjährige Daimler-Chef Dieter Zetsche nach 13 Jahren seine Position abgegeben. Das Amt wurde durch den am 11. Juni 1969 in Schweden geborenen Ola Källenius übernommen.

Der neue Vorstandsvorsitzende hofft, den Konzern wieder auf die grüne Bahn lenken zu können, nachdem der Abgasskandal nicht nur finanziell geschadet hat, sondern auch der Ruf der Daimler AG derbe Schläge erleiden musste. Jüngst kam mit der Corona-Pandemie eine weitere Herausforderung hinzu.

Schon lange Zeit galt Källenius als Nachfolger für die Leitung des Unternehmens, doch auf welchem Weg kam der 50-jährige zu dieser Position und wie hat sich der Konzern seit seiner Übernahme entwickelt.

Studium Finance and Accounting

1988 absolvierte der damals 19-jährige sein Abitur in Danderyd an der Grammar School, woraufhin er bis 1989 von der schwedischen Armee zum Wehrdienst verpflichtet wurde. Im selben Jahr nach vollendetem Dienst begann er Finance and Accounting an der Stockholm School of Economis zu studieren. Sein Studium beendete er mit einem Masterabschluss an der St. Gallen Universität im Jahr 1993.

Ola Källenius Werdegang bei Daimler

Mit diesem Abschluss schaffte es der 24 Jahre alte Källenius in das Internationale Nachwuchsprogramm der Daimler AG. Hier arbeitete er vorerst im Controlling des Unternehmens, bis er 1995 zum Manager des Corporate Controllings der Mercedes-Benz U.S. International Inc. aufstieg. Drei Jahre später wurde er zum Senior Manager in diesem Bereich berufen.

In 2000, also nur zwei Jahre später, übernahm Källenius die Rolle als Senior Manager im Materialeinkauf bei der DaimlerChrysler AG. In den folgenden neun Jahren übernahm der Schwede diverse Positionen als Direktor und Executive innerhalb des deutschen Traditionshauses, bis er 2009 zum Vice Präsident, Präsident und CEO von Mercedes-Benz U.S. wurde. Doch auch in dieser Rolle verweilte er nicht länger als ein Jahr.

Aufstieg in den Daimler-Vorstand

2010 wurde der Manager zum Vice Präsident und Vorsitzenden der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH. Bis er es 2015 in den Vorstand der Daimler AG schaffte. Hier verweilte Källenius in diversen Positionen, bis er letztendlich 2019 zum Vorsitzenden des Vorstands der Daimler AG, Mercedes-Benz AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Daimler Truck AG gewählt wurde.

Damit ist der Schwede der erste Daimler-Chef, der keinen Abschluss im Ingenieurwesen vorweisen kann. Doch die über 26 Jahre, welche er bereits Teil des Unternehmens ist, sollten ihn dennoch gut auf die Position vorbereitet haben.

Über das Privatleben des Managers ist wenig bis gar nichts bekannt, er hat mit seiner Frau Sabine drei Söhne im Teenager-Alter und lebt in Stuttgart. Mehr Details sind der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Der Daimler-Aktienkurs

Seit Källenius den Vorstand des Konzerns übernommen hat, bewegte sich die Daimler-Aktie bis Ende 2019 mehr oder weniger horizontal, nachdem sie im Mai 2019 auf unter 50 Euro gefallen war. Das vergangene Jahr beendete der Kurs bei wieder rund 50 Euro, bis im Januar 2020 eine bis Mitte März anhaltende Talfahrt begann, die aber insbesondere durch den Corona-induzierten Ausverkauf an den Aktienmärkten ausgelöst wurde.

Innerhalb weniger Monate stürzte der Kurs bis zum 19. März 2020 auf 21,02 Euro ab und erholte sich seither nur bedingt auf aktuell 32,38 Euro (Stand: 26. Mai 2020). Diesen Verlauf spiegeln auch die Geschäftszahlen des ersten Quartals wider. Das Unternehmen verbuchte Gewinne von 94 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um über 55 Prozent, hier waren es noch 2,1 Milliarden Euro.

Für das zweite Quartal rechnen Experten mit sogar noch schlechteren Zahlen. So belässt auch die Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für die Daimler-Aktie bei 28 Euro.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

