Heute im Fokus

BASF-Zahlen leicht über Erwartungen. Deutsche-Bank-Tochter DWS hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele. Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet. Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten. Uber plant mit 100.000 Robotaxis - Deal mit NVIDIA. TRATON wird etwas pessimistischer für Marge. NEL ASA grenzt Verluste ein - Umsatz rückläufig.